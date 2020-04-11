«Лента» предоставит покупателям бесплатное такси

Сеть гипермаркетов «Лента» предоставит покупателям бесплатные поездки на такси в радиусе десяти километров практически во всех городах присутствия магазина, сообщает пресс-служба компании.

Акция действует с 9 по 22 апреля совместно с сервисом CalltoVisit. Она доступна для жителей всех городов, где есть супермаркеты «Лента», за исключением Железноводска и Югры. Покупатель получит на кассе специальный чек при покупке свыше 5 тысяч рублей.

На чеке будет указан номер телефона и специальный сайт, с помощью которых можно заказать бесплатное такси. После вызова покупатель сможет уехать из супермаркета домой вместе с покупками.

Отмечается, что новая акция позволит покупателям «Ленты» сэкономить деньги в непростое время пандемии коронавируса.