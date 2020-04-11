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Эксперты назвали лучший смартфон для фото

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Huawei

Флагманский смартфон Huawei P40 Pro назвали «королем» в мире мобильной фотографии, аппарат демонстрирует лучшее качество фото, соответствующие выводы озвучили эксперты лаборатории DxOMark. Продажи Huawei P40 Pro в России стартовали 10 апреля.

После тестирования Huawei P40 Pro получил 140 баллов за качество фото, 105 баллов за видео, а общий счет составил 128 очков. Это лучший результат в мире. Ближайшие конкуренты — Xiaomi Mi10 Pro и Oppo Find X2 Pro, которые получили по 124 балла.

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Huawei P40 Pro получил систему фотокамер из четырех модулей, разработанных совместно с Leica. За обработку снимков отвечает мощный процессор Kirin 990 5G. Кроме этого, для обработки фотографий используется продвинутый искусственный интеллект.

Аппарат получил необычные функции обработки фото — например, AI Remove Passerby в один клик убирает со снимка прохожих, которые случайно попали в кадр. Режим AI Remove Reflection автоматически уберет зеркальные отражения на стекле.

Функция Gold Snap позволяет делать несколько кадров движущегося объекта, чтобы затем выбрать лучший снимок. Камеры имеют десятикратный гибридный зум, при помощи цифровой обработки можно добиться 50-кратного увеличения.

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