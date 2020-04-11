Спецназ взял под контроль взбунтовавшуюся иркутскую колонию

Бунт в колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области пресечен, сообщает пресс-служба главного управления ФСИН по региону.

Обстановка в ИК-15 находится под контролем, на территории колонии работают сотрудники ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета. Ранее стало известно, что для подавления бунта заключенных на территорию колонию ввели спецназ.

«Ранее отрицательно характеризующиеся осужденные попытались дестабилизировать работу учреждения, совершив поджог нескольких объектов на промышленной зоне колонии. В настоящее время проводится оценка ущерба», — отмечается в сообщении.

Пожар в колонии охватил площадь более 30 тысяч квадратных метров, огнем уничтожено восемь объектов, в том числе производственные цеха, расположенные в промышленной зоне ИК-15. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

По официальным данным, бунту заключенных и пожару предшествовал конфликт между одним из осужденных, отбывавшим наказание в штрафном изоляторе, и сотрудниками учреждения. Инцидент произошел вечером 9 апреля.

Мужчина отказался от прохождения личного обыска и призвал других заключенных к неповиновению. В итоге осужденные напали на работника колонии и избили его. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничто не угрожает.