Москва ввела пропускной режим для жителей

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе в столице пропускного режима в связи с распространением коронавируса. Столичный градоначальник сделал соответствующее заявление в эфире телеканала «Москва 24».

Пропуска начнут вводиться в Москве с 13 апреля, их начнут выдавать в заявительном порядке в первую очередь для поездок на работу, затем — для поездок в иных целях. Сроки каждого из этапов будут объявлены дополнительно.

Также Собянин объявил о новых ограничениях. Мэр анонсировал приостановление выполнения строительных и ремонтных работ, кроме ключевых инфраструктурных проектов, прекращение деятельности каршеринга на неделю. Работать будут только самые необходимые предприятия.

Аналогичные меры вводятся в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Жители Подмосковья смогут передвигаться без пропуска, только если они идут в ближайший к дому продуктовый магазин или выгуливают собаку.

По последним данным, в России зафиксировано около 12 тысяч случаев заболевания COVID-19. Число летальных случаев в стране превышает 100. Порядка 800 пациентов вылечились от инфекции.