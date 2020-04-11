Раскрыты условия сделки по снижению добычи нефти

Основные производители нефти согласовали новую сделку по снижению добычи нефти в ходе виртуальной встречи, сообщил глава Минэнерго Александр Новак. В переговорах приняли участие 23 государства.

Ближайшие два месяца снижение добычи составит десять миллионов баррелей в сутки. Во втором полугодии — восемь миллионов, в 2021 году — шесть миллионов, уточнил Новак в эфире канала «Россия 24».

Соглашение будет действовать до первого мая 2022 года. Три государства — Иран, Ливия и Венесуэла — освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем. При этом некоторые страны отказались окончательно принимать условия сделки.

Новак отметил, что ОПЕК+ будет следить за рынком, и в случае необходимости принимать либо дополнительные меры, чтобы не допускать переизбытка нефти на рынке. Кроме этого, есть вариант, что страны начнут восстанавливать добычу более быстрыми способами,

При этом в соглашении указывается, что документ вступит в силу лишь при присоединении Мексики, которую не устроила ее квота в 400 тысяч баррелей в сутки. Президент Дональд Трамп отметил, что готов взять на себя часть квоты Мексики, однако формально США не участвуют в сделке.