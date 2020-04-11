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Количество новосибирцев с коронавирусом приблизилось к 30

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Еще семь случаев новой коронавирусной инфекции зафиксировано в Новосибирской области на утро 11 апреля, одна из пациенток никуда не выезжала и не имела контактов с ранее инфицированными, сообщил региональный оперативный штаб.

Из семи новых пациентов — пять женщин и двое мужчин. Три случая завозные — Москва, Сочи и Краснодар. Трое — контакты с инфицированными, выявленными раньше. Одна пациентка никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала. Круг их контактов установлен.

Количество подтвержденных случаев в регионе достигло 28. Выздоровели 10 пациентов.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 11 апреля госпитализировано 59 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них у 18 человек диагноз лабораторно подтвержден. Накануне еще 2 пациента выписаны после отрицательного результата контрольного теста на коронавирус.

В детскую больницу №3 за сутки поступило семь детей с легкими признаками ОРВИ, они приехали из Москвы, Сочи, Индонезии или контактировали с инфицированными коронавирусом. Выписали трех пациентов. Всего в ДГКБ №3 находятся 17 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

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