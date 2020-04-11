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Коронавирус на Алтае вышел за пределы Барнаула

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Восемь новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Алтайском крае, трое из них живут за пределами Барнаула, сообщил оперштаб региона.

Уточняется, что среди заболевших петеро – жители Барнаула, один из Заринска и двое из Павловска. При этом, в ходе эпидемиологического расследования пять человек выявлены по контакту с ранее заболевшими. Один инфицированный – ребенок.

Таким образом, число заболевших в регионе достигло 29 человек, двое из них уже выздоровели. Ранее сообщалось, что один из пациентов в тяжелом состоянии находится на аппарате искусственной вентиляции легких, еще у одного состояние средней степени. В каком состоянии находятся новые пациенты, штаб не уточняет.

В Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 9434 человек, под медицинским наблюдением находятся 773 человека, снято с меднаблюдения 5257 человек.

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