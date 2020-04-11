Создан блокирующий COVID-19 искусственный вирус

Американские ученые получили искусственный вирус, который можно использовать в качестве вакцины против SARS-CoV-2.

Исследователи использовали перспективный подход, основанный на создании генно-инженерного вируса, содержащего фрагменты S-белка, из которого сложены шипы практически всех коронавирусов.

Данные шипы связываются с рецепторами на поверхности клеток, что позволяет вирусу проникать внутрь здоровых клеток, пишет журнал mBio. В качестве основы специалисты выбрали природный вирус парагриппа 5 (PIV5), который известен у собак, но безопасен для людей.

К нему они добавили ген, заставляющий инфицированные клетки продуцировать S-гликопротеин, аналогичный тому, что содержится в шипах коронавируса. Тесты показали, что однократная доза вирусной вакцины эффективно заставляла инфицированные клетки продуцировать S-белок.

В результате организм начинал вырабатывать эффективный иммунный ответ против коронавирусов всех типов. Отмечается, что создание модифицированного вируса, защищающего от SARS-CoV-2 человека — всего лишь вопрос времени.