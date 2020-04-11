Баста взял в финал детского «Голоса» девочку с идеальным вокалом

Наставник шоу «Голос. Дети» Баста выбрал финалистов в своей команде, среди них оказалась Софья Льорет, которую жюри назвало девочкой с идеальным вокалом.

Этап поединков прошли Елизавета Сметанникова, Анна Прокопенко, Софья Льорет, Иван Кургалин и Олеся Казаченко. Баста взял в финал Льорет и Казаченко.

Софья Льорет запомнилась наставникам и зрителям еще с этапа слепых прослушиваний. К ней повернулись все наставники, устроив за юную певицу настоящую битву. Полина Гагарина назвала голос девочки идеальным, а Валерий Меладзе отметил гармонию в ее исполнении.

От команды Меладзе в финал прошли Кристина Силлер и Софья Туманова, от Гагариной — Миржан Жидебай и Артем Морозов.