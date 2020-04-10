Школьницы из Новосибирска получили второй шанс на финал «Голоса»

Участники шоу «Голос.Дети», которые прошли этап поединков, но не вошли в финал, смогут еще раз побороться за победу в проекте в спецвыпуске, сообщил ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев.

С спецвыпуске выступят девять человек, по три выбывших участника от каждого наставника. Среди них две участницы из Новосибирска — Елизавета Сметанникова из команды Басты и Варвара Глухова от Полины Гагариной.

Также в числе детей, кто получил второй шанс — София Фоменко, Кирилл Александров и София Бутаменок из команды Валерия Меладзе, Артем Фокин и Таисия Скоморохова от Гагариной, Иван Кургалин и Анна Прокопенко от Басты. Выбирать финалистов будут зрители.

В финал уже прошли Кристина Силлер, Софья Туманова, Миржан Жидебай, Артем Морозов, Софья Льорет и Олеся Казаченко.