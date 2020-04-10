Осужденные в Приангарье устроили бунт и подожгли колонию

Осужденные исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области устроили бунт, напали на сотрудника учреждения и вскрыли себе вены осколками стекла, сообщила пресс-служба регионального УСФИН.

В четверг вечером один из осужденных, содержащийся в помещении штрафного изолятора за нарушение правил внутреннего распорядка, отказался от проведения личного обыска, толкал сотрудников учреждения, ругался матом, призывал других осужденных к противоправным действиям.



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Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками перерезали себе вены. В ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника учреждения.

В колонию незамедлительно прибыла группа сотрудников ГУФСИН России по Иркутской области. После проведения беседы осужденные заверили, что больше не будут бунтовать. Пострадавшего сотрудника увезли в больницу.

В пятницу вечером стало известно, что в колонии начался пожар. Беспорядки устроили осужденные. «По предварительным данным, пожар возник в результате поджога. Одно из зданий колонии охвачено огнем», — цитирует ТАСС слова источника в правоохранительных органах.