Осужденные в Приангарье устроили бунт и подожгли колонию

Осужденные исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области устроили бунт, напали на сотрудника учреждения и вскрыли себе вены осколками стекла, сообщила пресс-служба регионального УСФИН.
В четверг вечером один из осужденных,
содержащийся в помещении штрафного
изолятора за нарушение правил внутреннего
распорядка, отказался от проведения
личного обыска, толкал сотрудников
учреждения, ругался матом, призывал
других осужденных к противоправным
действиям.
Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками перерезали себе вены. В ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника учреждения.
В колонию незамедлительно прибыла группа сотрудников ГУФСИН России по Иркутской области. После проведения беседы осужденные заверили, что больше не будут бунтовать. Пострадавшего сотрудника увезли в больницу.
В пятницу вечером стало известно, что в колонии начался пожар. Беспорядки устроили осужденные. «По предварительным данным, пожар возник в результате поджога. Одно из зданий колонии охвачено огнем», — цитирует ТАСС слова источника в правоохранительных органах.