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Трамп позвонил Путину из-за нефти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщается на сайте Кремля. Разговор лидеров двух государств состоялся по инициативе Вашингтона.

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Главы государств обсудили ситуацию на мировом рынке нефти. «Проведен обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договоренность относительно сокращения объемов добычи», — говорится в сообщении.

Так, Трамп проинформировал Путина о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран. Президенты договорились продолжить российско-американские консультации по данной тематике, призванные стабилизировать мировые цены на нефть.

Также поднималась проблема распространения коронавируса. «Владимир Путин и Дональд Трамп дали оценку предпринимаемых в России и США мер по противодействию распространению инфекции», — отмечается в сообщении.

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нашли у кого помощи просить гейропа сама помирает ухи просит или по уху

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