Темную материю найдут на Земле

Американские физики предложили инновационный способ поиска темной материи путем отслеживания крошечных возмущений в уже проводимых гравитационных экспериментах.

Считается, что темная материя, которую ученые пока не могут фиксировать физически с помощью традиционных инструментов, составляет около 27% всей массы Вселенной, однако она недоступна для прямого наблюдения, так как не участвует в электромагнитном взаимодействии.

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Популярная гипотеза утверждает, что темная материя не распределена равномерно по всей Галактике, а представляет скалярное поле, существуя в виде «сгустков» чрезвычайно легких частиц. Теоретически их можно обнаружить, когда Земли пролетает через такие сгустки.

Уловить небольшие дополнительные ускорения нормальной материи, вызванные прохождением через сгустки темной материи, можно с помощью датчиков гравитации или детекторов гравитационных волн, полагают авторы нового метода.

Например, две лазерно-интерферометрические гравитационно-волновые обсерватории проекта LIGO сейчас ищут гравитационные волны космического происхождения. При этом их оборудование теоретически позволяет обнаружить темную энергию прямо на Земле.