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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад назвал самое грозное оружие России

Источник:
The National Interest
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Подвижные грунтовые ракетные комплексы являются самым грозным оружием российской армии, считают американские эксперты издания The National Interest.

Данные комплексы мобильны и многочисленны, а Россия остается ведущей державой в области создания ракет всех типов, отмечается в материале. Использование таких комплексов составляют важный элемент военной стратегии Москвы.

В частности, мобильные ракеты дают большую гибкость в применении сил, средств и тактических приемов. Например, боеголовку можно оснастить противотанковыми, противорадиолокационными и противопехотными боеголовками, а также ядерным зарядом.

Тягач, который перевозит ракету, может передвигаться вне дорог, а также преодолеть водные преграды. Для наведения ракет на цель используется система ГЛОНАСС, а также инерциальная система и РЛС, точность может составлять от пяти до десяти метров.

Кроме этого, мобильные ракеты имеют несколько вариантов базирования: воздушного, морского и наземного, отмечают эксперты. В частности, морские комплексы Россия может использовать для блокирования важных для себя акваторий в случае начала конфликта в Европе.

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