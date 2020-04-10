Подсчитано количество россиян с иммунитетом к COVID-19

Тестовая проверка на иммунитет к коронавирусу показала, что им обладают только 3% россиян, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Федеральное медико-биологическое агентство России ранее представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели.

Тестовая система позволяет проводить исследования на наличие в биоматериале антител к новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Масштабное тестирование позволит выяснить, болели ли россияне коронавирусом ранее.

Общее число случаев COVID-19 по стране достигло 11 917 в 82 субъектах, почти 800 выздоровели, 94 человека умерли. В Москве и большинстве других российских регионах действует режим всеобщей самоизоляции.