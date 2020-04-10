НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Европейцы испытают скоростной гибридный винтокрыл

Источник:
N+1
194 0
Фото: © Airbus Helicopters

Европейский консорциум Airbus Helicopters проведет первые летные испытания перспективного скоростного гибридного винтокрыла RACER в конце 2021 года.

Airbus Helicopters представил проект винтокрыла RACER в середине 2017 года. Летательный аппарат получил замкнутое крыло, которое при относительно небольшом размахе имеет большую по сравнению с обычным крылом площадь и создает большую же подъемную силу, пишет портал N+1 со ссылкой на портал Flightglobal.

Винтокрыл оснащен одним несущим винтом и двумя толкающими на законцовках крыла. RACER сможет развивать скорость до 220 узлов (407 километров в час) и выполнять полеты на расстояние до 740 километров. Крейсерская скорость полета винтокрыла составит 190 узлов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоследняя посадка: Ту-134 снят с полетов

Сегодня разработкой скоростных вертолетов занимаются несколько стран мира, включая Францию, Германию и США. Целью таких разработок является создание летательного аппарата, способного на вертикальные взлет и посадку по-вертолетному, и на быстрый горизонтальный полет на скоростях, сегодня не доступных обычным вертолетам.

Новые машины планируется использовать в самых разнообразных целях, включая быструю перевозку пассажиров из города в пригород и высадку их на обычных вертолетных площадках, оборудовать которые гораздо проще и дешевле, чем строить небольшой самолетный аэродром.

Еще по теме
Специалистов по виртуальной реальности начнут готовить в Томске
Сибирские ученые испытают гибридный двигатель для авиации
Ростех опубликовал фото вертолета-рекордсмена на Байкале
Ростелеком провел бесплатный Wi-Fi в 50 сел Алтая
смотреть все
Технологии #Техника
КАРТИНА ДНЯ
•
Число жертв коронавируса в России приблизилось к сотне
•
Повышен предельный размер займа для ипотечных каникул
•
Белоруссия попросила о помощи в борьбе с COVID-19
•
Призывникам выдадут маски и антисептик
Подробности
•
Без прав и техосмотра: что в изоляции изменилось для автомобилистов
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Отработать карму, или Как готовят «заповедный спецназ»
Как это работает
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
•
Ядерная стерилизация, или Зачем медицине ускоритель электронов
•
Что надо знать при заказе остекления балкона
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Хорохордин разрешил работать салонам красоты и мастерским
Сибирь 10.04.2020 18:01
Состояние больных COVID-19 в Кузбассе оценили как стабильное
Сибирь 10.04.2020 17:59
Ученые из Красноярска разработали антибактериальное желе из полыни
Сибирь 10.04.2020 17:56
Военные Новосибирска полностью воссоздали Т-34 к параду Победы
Сибирь 10.04.2020 17:49
Самое популярное
Сибирские губернаторы отличились в борьбе с коронавирусом
8775
Бенедикт Камбербэтч покинет киновселенную Marvel
6061
Первая жертва коронавируса появилась в Сибири
6050
Российские банки ухудшат условия кредитов
5252
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число жертв коронавируса в России приблизилось к сотне
•
Повышен предельный размер займа для ипотечных каникул
•
Белоруссия попросила о помощи в борьбе с COVID-19
•
Призывникам выдадут маски и антисептик
Подробности
•
Без прав и техосмотра: что в изоляции изменилось для автомобилистов
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Отработать карму, или Как готовят «заповедный спецназ»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США получили права на Луну
57
Кремль призвал мир подготовиться к экономическому кризису
46
Кремль обвинил США в приватизации космоса
45
Число жертв коронавируса в США установило рекорд
43
Кремль анонсировал важное заявление Путина
43