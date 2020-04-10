Европейцы испытают скоростной гибридный винтокрыл

Европейский консорциум Airbus Helicopters проведет первые летные испытания перспективного скоростного гибридного винтокрыла RACER в конце 2021 года.

Airbus Helicopters представил проект винтокрыла RACER в середине 2017 года. Летательный аппарат получил замкнутое крыло, которое при относительно небольшом размахе имеет большую по сравнению с обычным крылом площадь и создает большую же подъемную силу, пишет портал N+1 со ссылкой на портал Flightglobal.

Винтокрыл оснащен одним несущим винтом и двумя толкающими на законцовках крыла. RACER сможет развивать скорость до 220 узлов (407 километров в час) и выполнять полеты на расстояние до 740 километров. Крейсерская скорость полета винтокрыла составит 190 узлов.

Сегодня разработкой скоростных вертолетов занимаются несколько стран мира, включая Францию, Германию и США. Целью таких разработок является создание летательного аппарата, способного на вертикальные взлет и посадку по-вертолетному, и на быстрый горизонтальный полет на скоростях, сегодня не доступных обычным вертолетам.

Новые машины планируется использовать в самых разнообразных целях, включая быструю перевозку пассажиров из города в пригород и высадку их на обычных вертолетных площадках, оборудовать которые гораздо проще и дешевле, чем строить небольшой самолетный аэродром.