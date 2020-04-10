Белоруссия попросила о помощи в борьбе с COVID-19

Белоруссия попросила Евросоюз о помощи на фоне борьбы с распространением коронавируса, сообщил на пресс-конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Белоруссия попросила помощи для своей системы здравоохранения, и чтобы бороться с макроэкономическим воздействием этой ситуации. Также они просили о финансовой помощи. Мы сейчас смотрим, как мы можем ответить на этот запрос, рассматривая в особенности экономическую помощь для системы здравоохранения и гражданского общества», — приводит РИА Новости слова Борреля.

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В Белоруссии по ситуации на 8 апреля зафиксировали 1066 случаев заболевания коронавирусом, умерли 13 человек.

Власти Белоруссии считают ситуацию с распространением коронавируса управляемой и не принимают жестких ограничительных мер — в школах нет карантина, работают рестораны, фитнес-центры и салоны красоты.

В начале апреля Лукашенко заявил, что по аналогии с другими странами мог бы ввести в республике режим ЧП из-за COVID-19 и перед президентскими выборами показать, какой он «крутой парень», но не хочет «в эти игры играть». По его словам, Белоруссия «не паникует» из-за пандемии.