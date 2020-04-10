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Хорохордин разрешил работать салонам красоты и мастерским

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: lisa bentley / CC BY 2.0
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, оставшейся единственным в Сибири регионом без коронавируса, разрешил работать салонам красоты, соляриям, зубным кабинетам, ремонтным мастерским и ряду других учреждений.

Подробный список из почти 50 пунктов опубликован на сайте региональных властей. Например, услуги парикмахерских и салонов красоты, соляриев разрешается осуществлять при условии предварительной записи клиентов и при условии нахождения в зале обслуживания не более трех граждан одновременно.

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Возобновить свою работу при условии обязательной санитарной обработки территорий и помещений могут учреждения, предоставляющие стоматологические услуги, а также организации, чья основная деятельность включена в утвержденный документом перечень. Это ремонт и монтаж машин и оборудования, лесоводство и лесозаготовки, торговля растениями, семенами, удобрениями в стационарных торговых объектах, ветеринарное обслуживание, проектные, ремонтные и строительные работы зданий и объектов инженерной инфраструктуры.

Вернуться к работе разрешили организациям, которые занимаются розничной торговлей контактными линзами и очками, их ремонтом в специализированных магазинах, предоставлением услуг автомобильного сервиса, ремонта, мойки и дезинфекции автотранспортных средств, клининговых услуг, в том числе обеспечением уборки улиц и мест общественного пребывания, кроме зданий и жилых помещений.

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Также разрешена деятельность организаций, занимающихся ремонтом бытовой и компьютерной техники, ремонтом обуви. Продолжают работать системообразующие организации, перечень которых ранее был утвержден распоряжением правительства Республики Алтай.

«Владимир Путин подчеркнул, что необходимо создать все условия для того, чтобы компании возвращались в нормальный график работы. Нам нужно минимизировать последствия для экономики. Обращаю особое внимание, что вошедшие в перечень организации могут работать только при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований с минимальным количеством персонала, непосредственно обеспечивающего работу», – сказал Хорохордин.

Что закрыто?

При этом до 30 апреля все еще закрыты торговые центры, кинотеатры, ночные клубы, детские игровые комнаты, организации общественного питания за исключением дистанционной торговли, а также магазины непродовольственных товаров. Это не касается торговых точек, реализующих непродовольственные товары первой необходимости. Приостановлена деятельность массажных салонов, бань, саун, спа-салонов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.

Туристические комплексы, курорты, объекты размещения не принимают гостей до 1 июня 2020 года. Авиасообщение с Москвой временно приостановлено: «Победа» прекратила рейсы до конца мая, S7 – до 23 апреля. Кроме того, существенно сокращены рейсы из Москвы в соседний Барнаул.

Школы региона работают в дистанционном режиме, действуют дежурные детские сады. 

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