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Состояние больных COVID-19 в Кузбассе оценили как стабильное

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Кузбассе, состояние пациентов стабильное, сообщила пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.

Продолжают получать лечение еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней двухнедельной изоляции остаются 4026 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ.

С начала марта в Кемеровской области зафиксировано 11 случаев коронавирусной инфекции, трое пациентов выздоровели и выписаны.

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Кузбасс #Здоровье #Новости COVID19
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