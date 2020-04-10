Состояние больных COVID-19 в Кузбассе оценили как стабильное

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Кузбассе, состояние пациентов стабильное, сообщила пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.

Продолжают получать лечение еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней двухнедельной изоляции остаются 4026 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ.

С начала марта в Кемеровской области зафиксировано 11 случаев коронавирусной инфекции, трое пациентов выздоровели и выписаны.