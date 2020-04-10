Военные Новосибирска полностью воссоздали Т-34 к параду Победы

Новосибирские военнослужащие полностью восстановили все оригинальные детали для танка Т-34, который будет участвовать в Параде Победы. Сейчас войска приступили к подготовке всей военной техники, задействованной в военном параде, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

На развернутых пунктах личный состав производит замену технических жидкостей, обслуживание узлов и агрегатов, очистку от следов коррозии и покраску кузовных элементов военной техники. Идет подготовка самого легендарного участника Великой Отечественной войны – танка Т-34.

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В ходе подготовки военнослужащие проведут очистку лакокрасочного покрытия, покраску, а на завершающем этапе обновят опознавательные знаки и надпись: «Сибирский колхозник». В этом году специалистам удалось найти и заменить все запчасти боевой машины на оригинальные.

Полностью восстановленная машина, возглавит механизированную часть парада 9 мая и пройдет по главной площади Новосибирска наряду с новейшими образцами военной техники. Всего в торжественном параде Победы в Новосибирске примут участие более 2 тысяч военнослужащих и около 70 единиц военной и авиационной техники.