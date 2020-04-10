Два человека побороли коронавирус на Алтае

Два первых пациента побороли коронавирус в Алтайском крае, они болели в легкой форме, в пятницу их выписали домой, сообщил оперштаб региона.

Сейчас в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» находятся на исследовании анализы еще 10 жителей края.

Полное выздоровление подтвердили двукратные отрицательные результаты теста. В медучреждениях Барнаула продолжают лечение 19 человек: в инфекционном отделении Городской больницы №5 находится 16 пациентов, в городской больницы №11 – трое.

Уточняется, что один из пациентов в тяжелом состоянии находится на аппарате искусственной вентиляции легких, еще одного – средней степени. У остальных болезнь протекает в легкой форме.

Оперативный штаб Алтайского края призывает жителей, особенно пожилых людей, строго соблюдать предписания по самоизоляции, выполнять меры предосторожности и профилактики.