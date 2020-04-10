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РЖД ввели социальную дистанцию в поездах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

РЖД вводит до 30 апреля в поездах дальнего следования рассадку с учетом рекомендованной социальной дистанции, сообщила пресс-служба холдинга.

Рассадка по новой схеме является временной мерой, которая позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения, рекомендованную Главным санитарным врачом РФ, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

В купейных вагонах будут размещаться не более двух пассажиров в купе, в плацкартных — не более трех в одном отсеке. Если пассажиры едут семьей, либо в одном заказе единовременно оформляются места для четырех пассажиров и более, на них новые правила рассадки распространяться не будут.

При оформлении проездных документов в вагоны с местами для сидения схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации — 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, а в трехместном: один пассажир у окна и один — у прохода (средний ряд остается свободным). Пассажирам, путешествующим семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях.

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в кассах дальнего следования, так и через интернет, с использованием веб-ресурсов.

Если билеты были приобретены пассажирами до введения новой схемы рассадки, то они занимают места согласно оформленным проездным документам.

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