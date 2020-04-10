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Футбольный тренер Семин раскритиковал сокращение зарплат игрокам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aleksandr Osipov from Ukraine / CC BY-SA 2.0

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что выступает против снижения зарплат футболистов, так как они из бедных семей.

«Они из бедных семей, многие — из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них. Об этом тоже нельзя забывать!» — заявил Семин в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам специалиста, к футболистам нужно относиться с уважением. «Никто не задается вопросом о сокращении зарплат членов Госдумы <...> Футболист приносит очень многим людям те эмоции, которых им сегодня так не хватает. И об этом никогда нельзя забывать», — отметил тренер.

Чемпионат России в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса. Пауза продлится минимум до 31 мая. В связи с отсутствием матчей целый ряд российских команд, в том числе «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Динамо», объявили о сокращении зарплат. «Локомотив» пока не смог договориться с футболистами.

После 22 туров «Локомотив» занимает в таблице чемпионата России второе место, набрав 41 очко. Команда уступает только «Зениту», у которого 50 баллов.

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