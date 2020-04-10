Футбольный тренер Семин раскритиковал сокращение зарплат игрокам

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что выступает против снижения зарплат футболистов, так как они из бедных семей.

«Они из бедных семей, многие — из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них. Об этом тоже нельзя забывать!» — заявил Семин в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам специалиста, к футболистам нужно относиться с уважением. «Никто не задается вопросом о сокращении зарплат членов Госдумы <...> Футболист приносит очень многим людям те эмоции, которых им сегодня так не хватает. И об этом никогда нельзя забывать», — отметил тренер.

Чемпионат России в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса. Пауза продлится минимум до 31 мая. В связи с отсутствием матчей целый ряд российских команд, в том числе «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Динамо», объявили о сокращении зарплат. «Локомотив» пока не смог договориться с футболистами.

После 22 туров «Локомотив» занимает в таблице чемпионата России второе место, набрав 41 очко. Команда уступает только «Зениту», у которого 50 баллов.