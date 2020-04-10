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Число жертв коронавируса в России приблизилось к сотне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Количество пораженных коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1 786 и сейчас составляет 11 917 человек в 82 регионах — первые заболевшие появились в Туве, сообщает оперативный штаб.

«В России на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 11 917 случаев (+17,6%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 97 человек. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 94», - говорится в сообщении штаба.

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Летальные исходы зафиксированы в Москве — 12, Краснодарском крае — два, Республике Марий Эл — один, Нижегородской области — один, Ставропольском край — один и Ямало-Ненецком АО — один.

Новые 1 124 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице более 7,8 тысячи зараженных. Также зараженные зафиксированы в еще 56 регионах страны.

Выздоровело на данный момент 795 человек Отмечается, что за сутки выписаны 97 человек в 27 регионах, в том числе 43 в Москве, 14 в Московской области и шесть в Новосибирской.

Тема: Распространение коронавируса
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