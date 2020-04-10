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Автобус в Новосибирске протаранил продуктовый магазин

Источник:
Sibnet.ru
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Микроавтобус Hyundai Starex в Новосибирске протаранил продуктовый магазин на улице Выборная. Очевидцы рассказали, как произошло ДТП, сообщила пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».

Бойцы группы быстрого реагирования в четверг, получив в 21.35 по местному времени (17.31 мск) сигнал тревоги, прибыли в продуктовый магазин, расположенный на улице Выборная, и увидели, что микроавтобус практически на метр с лишним находился внутри здания торгового павильона.

Фото: © пресс-служба агентства безопасности "Гвардия"

Очевидцы рассказали, что авто на большой скорости двигалось по улице. В попытке избежать столкновения со встречным автомобилем, водитель резко свернул влево, не справился с управлением и въехал в здание магазина. В результате тарана стена магазина была разрушена почти на половину, а находящееся внутри имущество повреждено.

Фото: © пресс-служба агентства безопасности "Гвардия"

После того, как сотрудники ГИБДД закончили оформление документов по происшествию, эвакуировали микроавтобус, и доставили водителя в полицию, сотрудники агентства остались охранять объект до утра. Ущерб, причиненный собственнику здания и арендаторам, устанавливается.

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