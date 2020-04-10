Медведи сменили туристов в Шерегеше

Следы медвежьих лап заметили на горнолыжных трассах в Шерегеше, сообщил местный житель. Курорт закрыт с 30 марта в связи с мерами по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Заметили следы медведя на трассе — там сейчас мало туристов, зверь мог выйти из любопытства. Такие же следы были на горе Большие Сарлыки, куда мы поднимались недавно», — цитирует Сибдепо жителя Шерегеша Алексея Ковича.

Сезон в Шерегеше завершен с 30 марта в связи с распространением коронавируса. Он должен стать одним из самых длинных на горнолыжном курорте из-за большого количества выпавшего зимой снега.

Обычно медведи-самцы просыпаются в конце марта, а самки — в апреле, они выходят из берлоги уже с детенышами.