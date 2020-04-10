НАВЕРХ

Медведи сменили туристов в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
78 0
Фото: © putin.kremlin.ru

Следы медвежьих лап заметили на горнолыжных трассах в Шерегеше, сообщил местный житель. Курорт закрыт с 30 марта в связи с мерами по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Заметили следы медведя на трассе — там сейчас мало туристов, зверь мог выйти из любопытства. Такие же следы были на горе Большие Сарлыки, куда мы поднимались недавно», — цитирует Сибдепо жителя Шерегеша Алексея Ковича.

Сезон в Шерегеше завершен с 30 марта в связи с распространением коронавируса. Он должен стать одним из самых длинных на горнолыжном курорте из-за большого количества выпавшего зимой снега.

Обычно медведи-самцы просыпаются в конце марта, а самки — в апреле, они выходят из берлоги уже с детенышами.

Еще по теме
Полицейские спасли щенка на железной дороге в Абакане
Медведь в Приангарье ограбил туриста и загнал его на дерево
Весеннюю охоту отменили на Алтае из-за коронавируса
Новосибирскому зоопарку дадут денег из бюджета в самоизоляции
смотреть все
Кузбасс #Звери #Туризм
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ предсказал сильнейший за столетие экономический кризис
•
Производство бензина в России упало на 20%
•
Призывникам выдадут маски и антисептик
•
Часы на крыше небоскреба подтвердили гипотезу Эйнштейна
Подробности
•
Без прав и техосмотра: что в изоляции изменилось для автомобилистов
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Отработать карму, или Как готовят «заповедный спецназ»
Как это работает
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
•
Ядерная стерилизация, или Зачем медицине ускоритель электронов
•
Что надо знать при заказе остекления балкона
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Медведи сменили туристов в Шерегеше
Сибирь 10.04.2020 15:08
Загрязнённые нефтью воды Ангары могут попасть в краны жителям
Сибирь 10.04.2020 15:05
Похолодание придет в Восточную Сибирь
Сибирь 10.04.2020 14:37
Сибиряки могли переболеть коронавирусом зимой, считает инфекционист
Сибирь 10.04.2020 14:18
Самое популярное
Сибирские губернаторы отличились в борьбе с коронавирусом
8055
Первая жертва коронавируса появилась в Сибири
5968
Бенедикт Камбербэтч покинет киновселенную Marvel
5929
Российские банки ухудшат условия кредитов
5040
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ предсказал сильнейший за столетие экономический кризис
•
Производство бензина в России упало на 20%
•
Призывникам выдадут маски и антисептик
•
Часы на крыше небоскреба подтвердили гипотезу Эйнштейна
Подробности
•
Без прав и техосмотра: что в изоляции изменилось для автомобилистов
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Отработать карму, или Как готовят «заповедный спецназ»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США получили права на Луну
57
Кремль призвал мир подготовиться к экономическому кризису
46
Кремль обвинил США в приватизации космоса
45
Число жертв коронавируса в США установило рекорд
43
Кремль анонсировал важное заявление Путина
43