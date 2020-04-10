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Загрязнённые нефтью воды Ангары могут попасть в краны жителям

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/_svetlana__radionova_

Красноярская река Ангара в марте была загрязнена нефтью, компания, которая должна была устранить нарушение, этого не сделала, сообщила в соцсетях руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

В начале марта на Мотыгинском филиале «Северный» ООО «Красноярскнефтепродукт» лопнул шов трубопровода, и на лед попало дизельное топливо. Чтобы не допустить загрязнения, были предприняты необходимые меры: лед зачищен, установлены нефтеловушки на берегу и боновое заграждение. К работам оперативно подключились специалисты Центра аварийно-спасательных операций.

«Компания, которая должна была устранить аварию, отчиталась об уборке последствий, правда, все оказалось совсем иначе. Дизель так и не собрали со льда, даже под контролем местных властей. А сейчас дело усложнилось. Река может вскрыться раньше из-за теплой погоды. Значит, вода, загрязненная нефтепродуктами, окажется уже в кранах жителей», — написала Радионова.

Росприроднадзор написал письма в МЧС, Роспотребнадзор и прокуратуру, уведомил их о сложившейся сложной ситуации.

СУ СК РФ по Красноярскому краю в марте начали проверку после загрязнения нефтью реки Ангары. Объем разлитого топлива они оценили в 95,4 тонны.

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