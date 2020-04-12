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Фильм дня: «Громкая связь»

Источник:
Sibnet.ru
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Российская комедия «Громкая связь» рассказывает, как жизнь человека уместилась в мобильный телефон, а также о том, какие тайны он хранит.

Россия, 2016 год, режиссер Алексей Нужный, 16+

По сюжету, семеро друзей собираются и во время ужина затевают необычную игру: все должны сдать мобильные телефоны, все входящие сообщения должны зачитываться вслух, а отвечать на звонки можно только по громкой связи. Эксперимент приносит неожиданные результаты.

«Громкая связь» — ремейк итальянского фильма «Идеальные незнакомцы», вышедший на экраны всего двумя годами раньше. Сюжеты и диалоги фильмов практически идентичны, а вот концовки отличаются. Здесь зритель должен решить, что ему ближе: у итальянцев финал более философский, российская концовка дает зрителям надежду.

Чтобы получить максимальное удовольствие от «Громкой связи», смотреть «Идеальных незнакомцев» перед этим не стоит. Преимущества российской картины в «Квартете И», который большинство зрителей безусловно любят и уважают. Кроме этого, отечественная комедия более понятна нашему зрителю, проблемы в ней приближены к российскому менталитету.

Актерский состав в «Громкой связи» заслуживает внимания, кроме «Квартета И», куда входят Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов, в фильме снялись Анастасия Уколова, Ирина Горбачева, Мария Миронова, Вероника Корниенко. Рейтинг «Громкой связи» IMDb: 6.60.


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Топ комментариев

Nik3316

Максимка ты луче объясни зачем твои пендосы летучих мышей есть начали? ведь от них же типа пошло)))и...

ERMOL33

Хрен хоть морковкой, хоть яблоком назови, песков, слаще для народа не станет!

ifhbrjd

Не "посчиталИ", а "посчитал" один Песков.

Darkin Sral

Американцы как те люди, которые сами воздух портят а потом громче всех возмущаются, что кто то "пустил...

Alex87rus19

Паразит который хуже короновируса