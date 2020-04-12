Фильм дня: «Громкая связь»

Российская комедия «Громкая связь» рассказывает, как жизнь человека уместилась в мобильный телефон, а также о том, какие тайны он хранит.

Россия, 2016 год, режиссер Алексей Нужный, 16+

По сюжету, семеро друзей собираются и во время ужина затевают необычную игру: все должны сдать мобильные телефоны, все входящие сообщения должны зачитываться вслух, а отвечать на звонки можно только по громкой связи. Эксперимент приносит неожиданные результаты.

«Громкая связь» — ремейк итальянского фильма «Идеальные незнакомцы», вышедший на экраны всего двумя годами раньше. Сюжеты и диалоги фильмов практически идентичны, а вот концовки отличаются. Здесь зритель должен решить, что ему ближе: у итальянцев финал более философский, российская концовка дает зрителям надежду.

Чтобы получить максимальное удовольствие от «Громкой связи», смотреть «Идеальных незнакомцев» перед этим не стоит. Преимущества российской картины в «Квартете И», который большинство зрителей безусловно любят и уважают. Кроме этого, отечественная комедия более понятна нашему зрителю, проблемы в ней приближены к российскому менталитету.

Актерский состав в «Громкой связи» заслуживает внимания, кроме «Квартета И», куда входят Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов, в фильме снялись Анастасия Уколова, Ирина Горбачева, Мария Миронова, Вероника Корниенко. Рейтинг «Громкой связи» IMDb: 6.60.