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Инфекционист признала возможным иммунитет сибиряков перед вирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сибиряки могли переболеть коронавирусной инфекцией зимой, когда была вспышка заболевания в Китае, и у них выработался иммунитет, сказала в онлайн-конференции главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Количество зараженных в Новосибирской области за сутки выросло на три человека, общее число достигло 21.

По словам Подняковой, когда в конце декабря в Китае началась пандемия, в Сибири и на Дальнем Востоке жители болели вирусными заболеваниями.

«Тогда все болели, не было возможности протестировать, скорее всего, часть жителей переносила коронавирусную инфекцию. Если посмотреть по карте, Дальний Восток, Сибирь, по количеству заболевших сейчас, несмотря на то, что принимаем московские и зарубежные рейсы, у нас всё-таки не такое количество заболевших, как в Центральной части России», — сказал Позднякова.

Она отметила, что, скорее всего, «мы уже наработали какой-либо иммунитет с той стороны Востока, когда была угроза со стороны Китая».

Она отметила, что проводятся испытания тестов на определение наличия антител к коронавирусу, и в скором времени они появятся.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Lad1972

Цивилев качественно святой водой над городами Кузбасса побрызгал? Это теперь называется дезинфекцией...

cre

В доле с производителем этого "чуда".

mantihid

Ну а он чего хотел? Свинота одна живет

WSG0600-164-164

То-то грохот вчера под вечер в небе был а это вон оно, что было, бакс падал.

Удавиков

Месяца полтора назад рубль был по 63-64, сейчас поднялся аж до 73, мда, доллар упал так упал. Юмористы...