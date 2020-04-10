Инфекционист признала возможным иммунитет сибиряков перед вирусом

Сибиряки могли переболеть коронавирусной инфекцией зимой, когда была вспышка заболевания в Китае, и у них выработался иммунитет, сказала в онлайн-конференции главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Количество зараженных в Новосибирской области за сутки выросло на три человека, общее число достигло 21.

По словам Подняковой, когда в конце декабря в Китае началась пандемия, в Сибири и на Дальнем Востоке жители болели вирусными заболеваниями.

«Тогда все болели, не было возможности протестировать, скорее всего, часть жителей переносила коронавирусную инфекцию. Если посмотреть по карте, Дальний Восток, Сибирь, по количеству заболевших сейчас, несмотря на то, что принимаем московские и зарубежные рейсы, у нас всё-таки не такое количество заболевших, как в Центральной части России», — сказал Позднякова.

Она отметила, что, скорее всего, «мы уже наработали какой-либо иммунитет с той стороны Востока, когда была угроза со стороны Китая».

Она отметила, что проводятся испытания тестов на определение наличия антител к коронавирусу, и в скором времени они появятся.