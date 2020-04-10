НАВЕРХ

Волна тепла придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
202 0
Фото: © Sibnet.ru

Потепление до 14 градусов придет в Новосибирск в начале следующей недели, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в субботу в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 2 градусов мороза, а днем поднимется до 8-10 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

В воскресенье, 12 апреля, погода в Новосибирске будет без осадков, южный ветер будет дуть до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем воздух прогреется до 11-13 тепла. Днем в понедельник, 13 апреля станет еще теплее — до 14 градусов тепла и без осадков.

Еще по теме
Похолодание придет в Восточную Сибирь
Зима вернулась в Горный Алтай
Заповедник на Байкале продолжил работу в условиях самоизоляции
Японец рассказал о загрязнении Байкала сточными водами
смотреть все
Новосибирск #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ предсказал сильнейший за столетие экономический кризис
•
Производство бензина в России упало на 20%
•
Призывникам выдадут маски и антисептик
•
Часы на крыше небоскреба подтвердили гипотезу Эйнштейна
Подробности
•
Без прав и техосмотра: что в изоляции изменилось для автомобилистов
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Отработать карму, или Как готовят «заповедный спецназ»
Как это работает
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
•
Ядерная стерилизация, или Зачем медицине ускоритель электронов
•
Что надо знать при заказе остекления балкона
НОВОСТИ СИБИРИ
Медведи сменили туристов в Шерегеше
Сибирь 10.04.2020 15:08
Загрязнённые нефтью воды Ангары могут попасть в краны жителям
Сибирь 10.04.2020 15:05
Похолодание придет в Восточную Сибирь
Сибирь 10.04.2020 14:37
Сибиряки могли переболеть коронавирусом зимой, считает инфекционист
Сибирь 10.04.2020 14:18
Самое популярное
Сибирские губернаторы отличились в борьбе с коронавирусом
8049
Первая жертва коронавируса появилась в Сибири
5966
Бенедикт Камбербэтч покинет киновселенную Marvel
5927
Российские банки ухудшат условия кредитов
5038
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ предсказал сильнейший за столетие экономический кризис
•
Производство бензина в России упало на 20%
•
Призывникам выдадут маски и антисептик
•
Часы на крыше небоскреба подтвердили гипотезу Эйнштейна
Как это работает
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
•
Ядерная стерилизация, или Зачем медицине ускоритель электронов
•
Что надо знать при заказе остекления балкона
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США получили права на Луну
57
Кремль призвал мир подготовиться к экономическому кризису
46
Кремль обвинил США в приватизации космоса
45
Число жертв коронавируса в США установило рекорд
43
Кремль анонсировал важное заявление Путина
43