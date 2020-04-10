Волна тепла придет в Новосибирск

Потепление до 14 градусов придет в Новосибирск в начале следующей недели, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в субботу в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 2 градусов мороза, а днем поднимется до 8-10 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

В воскресенье, 12 апреля, погода в Новосибирске будет без осадков, южный ветер будет дуть до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем воздух прогреется до 11-13 тепла. Днем в понедельник, 13 апреля станет еще теплее — до 14 градусов тепла и без осадков.