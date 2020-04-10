НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Производство бензина в России упало на 20%

Источник:
РБК
240 0
Фото: © Sibnet.ru

Производство бензина за первую неделю апреля в России сократилось почти на 20% на фоне сокращения числа поездок в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, таковы данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса Минэнерго.

С 1 по 7 апреля в России произвели 648 тысяч тонн бензина пятого экологического класса, неделей ранее выработка составила почти 800 тысяч тонн. Также на 11,6% до 554,2 тысячи тонн снизилась отгрузка этого вида топлива на внутренний рынок. По данным Минэнерго, к 6 апреля товарные остатки бензина в стране выросли на 6% и достигли 1,8 миллиона тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМишустин поддержал регулирование цен на продукты

Как пояснил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, НПЗ увеличат объемы производства по мере роста спроса у потребителей. «В тех регионах, где режим самоизоляции ослабляется, наблюдается тенденция к повышению спроса на топливо, но пока он остается гораздо ниже, чем был до вируса», — цитирует его слова РБК.

Кроме того, за первую неделю месяца в России на 6% — до 1,45 миллиона тонн — снизилось производство дизельного топлива, а поставки на

Гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов отметил, что сокращение производства оказалось меньше, чем снижение спроса, поэтому оно не сильно повлияло на обеспечение рынка топливом.

Еще по теме
Страны ОПЕК+ договорились о стабилизации цен на нефть
Саудовская Аравия выдвинет России новый ультиматум
Россия согласилась снизить добычу нефти
ФАС предложила повысить цены на газ для населения
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК #Торговля
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ предсказал сильнейший за столетие экономический кризис
•
Производство бензина в России упало на 20%
•
Призывникам выдадут маски и антисептик
•
Часы на крыше небоскреба подтвердили гипотезу Эйнштейна
Подробности
•
Без прав и техосмотра: что в изоляции изменилось для автомобилистов
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Отработать карму, или Как готовят «заповедный спецназ»
Как это работает
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
•
Ядерная стерилизация, или Зачем медицине ускоритель электронов
•
Что надо знать при заказе остекления балкона
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Медведи сменили туристов в Шерегеше
Сибирь 10.04.2020 15:08
Загрязнённые нефтью воды Ангары могут попасть в краны жителям
Сибирь 10.04.2020 15:05
Похолодание придет в Восточную Сибирь
Сибирь 10.04.2020 14:37
Сибиряки могли переболеть коронавирусом зимой, считает инфекционист
Сибирь 10.04.2020 14:18
Самое популярное
Сибирские губернаторы отличились в борьбе с коронавирусом
8049
Первая жертва коронавируса появилась в Сибири
5966
Бенедикт Камбербэтч покинет киновселенную Marvel
5927
Российские банки ухудшат условия кредитов
5038
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ предсказал сильнейший за столетие экономический кризис
•
Производство бензина в России упало на 20%
•
Призывникам выдадут маски и антисептик
•
Часы на крыше небоскреба подтвердили гипотезу Эйнштейна
Подробности
•
Без прав и техосмотра: что в изоляции изменилось для автомобилистов
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Отработать карму, или Как готовят «заповедный спецназ»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Lad1972

Цивилев качественно святой водой над городами Кузбасса побрызгал? Это теперь называется дезинфекцией...

cre

В доле с производителем этого "чуда".

mantihid

Ну а он чего хотел? Свинота одна живет

WSG0600-164-164

То-то грохот вчера под вечер в небе был а это вон оно, что было, бакс падал.

Удавиков

Месяца полтора назад рубль был по 63-64, сейчас поднялся аж до 73, мда, доллар упал так упал. Юмористы...