Производство бензина в России упало на 20%

Производство бензина за первую неделю апреля в России сократилось почти на 20% на фоне сокращения числа поездок в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, таковы данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса Минэнерго.

С 1 по 7 апреля в России произвели 648 тысяч тонн бензина пятого экологического класса, неделей ранее выработка составила почти 800 тысяч тонн. Также на 11,6% до 554,2 тысячи тонн снизилась отгрузка этого вида топлива на внутренний рынок. По данным Минэнерго, к 6 апреля товарные остатки бензина в стране выросли на 6% и достигли 1,8 миллиона тонн.

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Как пояснил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, НПЗ увеличат объемы производства по мере роста спроса у потребителей. «В тех регионах, где режим самоизоляции ослабляется, наблюдается тенденция к повышению спроса на топливо, но пока он остается гораздо ниже, чем был до вируса», — цитирует его слова РБК.

Кроме того, за первую неделю месяца в России на 6% — до 1,45 миллиона тонн — снизилось производство дизельного топлива, а поставки на

Гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов отметил, что сокращение производства оказалось меньше, чем снижение спроса, поэтому оно не сильно повлияло на обеспечение рынка топливом.