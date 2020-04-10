Военные возвели более 50% каркаса медцентра в Новосибирске. ФОТО

Военные строители в рекордно короткие сроки полностью подготовили фундамент и возвели более половины каркаса многофункционального медицинского центра на 160 мест в Новосибирске, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Общая площадь корпуса составит более 14 тысяч квадратных метров. По состоянию на 10 апреля полностью готова фундаментная плита нового медцентра. Всего смонтировано 392 тонны металлоконструкций — 56% от общего объема основного каркаса.

Фото: © пресс-служба ЦВО

Специалисты работают на строительстве круглосуточно семь дней в неделю, задействовано более 478 человек, из них 170 выходит в ночную смену. Бетон на стройку поставляют предприятия Новосибирска. Металлоконструкции производят на пяти заводах Сибири: в Абакане, Набережных Челнах, Кемерово и Новосибирске.

Параллельно со строительством организована поставка медицинского оборудования: компьютерных томографов, аппаратов анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации (насыщение крови кислородом), рентгеновских комплексов. Формируется запас лекарственных препаратов.



Специализированную медицинскую помощь в новом многофункциональном центре смогут получить военнослужащие, а если понадобиться — и гражданские лица. На строительной площадке установлены четыре стационарные видеокамеры, которые позволяют контролировать возведение медцентра в Новосибирске в круглосуточном режиме.