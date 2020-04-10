Нюша и Крид подвели итог своего романа в новой песне

Нюша и Егор Крид вместе вышли в прямой эфир Instagram и рассказали о своих отношениях, спустя пять лет «вражды».

После разрыва отношений Нюша и Крид не общались пять лет, и только в 2019 году в Майами им удалось спокойно поговорить. Крид рассказал, что отдыхал в одном из заведений Майами, когда туда зашла Нюша с коляской, певец решился подойти к бывшей возлюбленной. Тогда им удалось пообщаться и помириться.

После примирения артисты решили записать совместный трек «Mr. & Mrs. Smith», где рассказали о своих чувствах. «Это песня посвящаются всем бывшим», — сказала Нюша в прямом эфире.



Роман Нюши и Егора Крида начался в 2013 году, спустя два года пара рассталась. Истинных причин разрыва молодые люди не назвали, и эта история получила статус одного из самых громких разрывов в шоу-бизнесе. Ходили слухи, что отношения испортились из-за влиятельного отца Нюши, который был против тогда еще не состоявшегося музыканта Крида.