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Сразу два штамма коронавируса обнаружили у умершего иркутянина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первый умерший мужчина в Иркутске с диагнозом «коронавирусная инфекция» был заражен сразу двумя штаммами вируса, сообщила и.о министра здравоохранения региона Наталия Ледяева в ходе прямой трансляции с сессии Заксобрания на YouTube.

«Считаем, что у пациента было два контакта: один с приезжим из Таиланда, второй — с гражданином из Бурятии. Два контакта, абсолютно два разных вируса, у него протекала тяжелейшая коронавирусная пневмония», — объяснила и.о министра.

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По ее словам, через несколько дней после поступления в больницу пациента поместили на аппарат ИВЛ. Но ничего не помогло. Второй погибший — 88-летний мужчина — также был переведен на искусственную вентиляцию легких. Но у мужчины были сопутствующие заболевания, спасти его не удалось. Сейчас его жена находится в тяжелом состоянии.

По данным на утро пятницы, в Иркутской области выявлено 22 случая заражения коронавирусом, два человека умерло. Выздоровевших пока нет.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Lad1972

Цивилев качественно святой водой над городами Кузбасса побрызгал? Это теперь называется дезинфекцией...

cre

В доле с производителем этого "чуда".

mantihid

Ну а он чего хотел? Свинота одна живет

WSG0600-164-164

То-то грохот вчера под вечер в небе был а это вон оно, что было, бакс падал.

Удавиков

Месяца полтора назад рубль был по 63-64, сейчас поднялся аж до 73, мда, доллар упал так упал. Юмористы...