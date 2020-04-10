Сразу два штамма коронавируса обнаружили у умершего иркутянина

Первый умерший мужчина в Иркутске с диагнозом «коронавирусная инфекция» был заражен сразу двумя штаммами вируса, сообщила и.о министра здравоохранения региона Наталия Ледяева в ходе прямой трансляции с сессии Заксобрания на YouTube.

«Считаем, что у пациента было два контакта: один с приезжим из Таиланда, второй — с гражданином из Бурятии. Два контакта, абсолютно два разных вируса, у него протекала тяжелейшая коронавирусная пневмония», — объяснила и.о министра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Зачем медицине ускоритель электронов?

По ее словам, через несколько дней после поступления в больницу пациента поместили на аппарат ИВЛ. Но ничего не помогло. Второй погибший — 88-летний мужчина — также был переведен на искусственную вентиляцию легких. Но у мужчины были сопутствующие заболевания, спасти его не удалось. Сейчас его жена находится в тяжелом состоянии.

По данным на утро пятницы, в Иркутской области выявлено 22 случая заражения коронавирусом, два человека умерло. Выздоровевших пока нет.