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Часы на крыше небоскреба подтвердили гипотезу Эйнштейна

Источник:
РИА Новости
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Фото: Wuchernchau / CC BY-SA 4.0

Японские ученые экспериментально доказали, что на удалении от поверхности земли течение времени ускоряется, подтвердив гипотезу Альберта Эйнштейна о том, что гравитация влияет на течение времени.

Согласно предположениям Эйнштейна, искажение поля пространства-времени связано с гравитацией. Соответственно, чем больше гравитация, тем сильнее искажается это поле и, в частности, тем медленнее течет время. Однако заметить эту разницу чрезвычайно сложно.

Чтобы проверить предположение знаменитого ученого, физики под руководством профессора Токийского университета Хидэтоси Катори использовали оптические атомные часы, которые основаны на колебаниях квантовых частиц. Этот прибор очень точен: чтобы такие часы отстали хотя бы на секунду, должно пройти не менее 30 миллиардов лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Nature Photonics.

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В ходе эксперимента ученые разместили синхронизированные друг с другом часы на первом этаже самого высокого в Японии небоскреба Tokyo Sky Tree и на его смотровой площадке, на высоте 450 метров от поверхности земли.

Сверка показаний выявила, что часы на смотровой площадке, шли примерно на пять стотрилионных долей секунды быстрее, чем часы на первом этаже. За сутки отставание «нижних часов» составило примерно 4,3 наносекунды (наносекунда — одна миллиардная часть секунды).

Согласно расчетам исследователей, за один год разница между часами составила бы примерно 1,6 микросекунды (микросекунда – одна милионная часть секунды). Авторы эксперимента не нашли этому иного объяснения кроме того, что ход «нижних часов» замедляла сила гравитации.

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