Заповедник на Байкале продолжил работу в условиях самоизоляции

Госинспекторы заповедника в Бурятии продолжили работу в условиях режима повышенной готовности и самоизоляции, так как природа нуждается в круглосуточной защите, сообщил директор «Заповедного Подлеморья» Михаил Овдин на своей странице в Facebook.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции многие из нас вынуждены сидеть дома. Однако даже в период действия режима самоизоляции легкоранимые природные комплексы особо охраняемых природных территорий нуждаются в круглосуточной защите»,— написал Овдин.

<br>

Он также представил небольшой фильм о том, как работают государственные инспекторы. В отделе работает 55 человек, четыре опергруппы: «Баргузин», «Сарма», «Хиус» и «Ангара». Ежедневно инспекторы патрулируют территорию с земли, с воды и с воздуха. Также сотрудники заповедника участвую в тушении пожаров.

Охраняемые территории представлены в основном горно-таежными лесами. Поверженными воздействию «сухих» гроз. Более 90% территории относится к районам применения авиационных сил и средств пожаротушения.

Здесь нет дорог, а применение пожарной техники невозможно. При обнаружении пожара инспекторы бросают все силы на борьбу с огнем с применением ручных средств пожаротушения.