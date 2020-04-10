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Правительство купило акции Сбербанка за 2,1 триллиона рублей

Источник:
«Известия»
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Фото: V. Vizu / CC BY-SA 3.0

Сделка по покупке правительством РФ пакета акций Сбербанка у Банка России состоялась в четверг, 9 апреля. Сумма сделки составила 2,14 триллиона рублей.

Приобретение Сбербанка профинансировано за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Большую часть полученных средств Банк России должен был перечислить обратно в бюджет. Из них Минфин мог профинансировать расходы казны.

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Сумма сделки составила 2,14 триллиона рублей, что на 300 миллиардов рублей меньше, чем изначально планировалось, пишут «Известия» со ссылкой на свои источники. Такое решение связывают со снижением стоимости бумаг Сбербанка на Московской бирже — с момента объявления о сделке 11 февраля акции упали на 20%.

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о покупке правительством у Банка России 52,3% обыкновенных акций Сбербанка.

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