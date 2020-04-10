Число зараженных коронавирусом возросло в Хакасии

Число зараженных коронавирусом увеличилось на три случая в Хакасии, два пациента никуда не выезжали, сообщает правительство региона.

Положительные результаты анализов на COVID-19 установлены у еще троих жителей Абакана. Пациенты находятся в республиканской клинической инфекционной больнице.

Двое из пациентов, это так называемые «внутренние» случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией — члены семьи одного из зараженных. Третий случай – женщина прибыла в Абаканский аэропорт 30 марта рейсом из Москвы. Контакты всех троих заболевших отработаны.

Под подозрением находятся еще пять человек, анализы которых направлены в Новосибирскую лабораторию «Вектор». Результаты исследования поступят в республику в ближайшее время.

В республике 842 человека находятся на карантине, из них 797 – дома, 20 – в обсерваторе, 25 – в стационаре. В итоге, подтверждённых случаев заболевания COVID-19 – девять, из них три человека выздоровели.