Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Новосибирске

Количество зараженный в Новосибирской области за сутки выросло на три человека, общее число достигло 21. Одна из женщин никуда не выезжала и ни с кем из ранее выявленных больных не контактировала, сообщил региональный оперативный штаб.
Все новые пациенты – женщины. Одна
вернулась из Таиланда, вторая была в
Москве. Третья никуда не выезжала и с
ранее выявленными пациентами не
контактировала. Круг их контактов
установлен.
В детскую больницу
№3 за сутки поступило трое детей с
подозрением на коронавирус, они приехали
из Москвы и Калининграда. Выписали двух
пациентов. Всего в ДГКБ №3 находятся 13
детей с подозрением на COVID-19. Положительных
результатов теста на коронавирус у
детей нет.
В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 10 апреля госпитализировано 49 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них 13 человек с подтвержденным диагнозом.