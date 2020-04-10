Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Новосибирске

Количество зараженный в Новосибирской области за сутки выросло на три человека, общее число достигло 21. Одна из женщин никуда не выезжала и ни с кем из ранее выявленных больных не контактировала, сообщил региональный оперативный штаб.

Все новые пациенты – женщины. Одна вернулась из Таиланда, вторая была в Москве. Третья никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала. Круг их контактов установлен.



В детскую больницу №3 за сутки поступило трое детей с подозрением на коронавирус, они приехали из Москвы и Калининграда. Выписали двух пациентов. Всего в ДГКБ №3 находятся 13 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.



В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 10 апреля госпитализировано 49 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них 13 человек с подтвержденным диагнозом.