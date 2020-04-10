Солнечную систему превратят в арт-объект в Омске

Арт-объект в виде Солнечной системы протяженностью в
несколько километров планируют установить в Омске, сообщает пресс-служба администрации
города.
Проект архитектора Владимира Романова предполагает установку
на площадке перед крепостью шарообразной модели Солнца. От неё вдоль Иртыша
протянется цепь планет, расположенных между собой на расстоянии,
пропорциональном реальному, в масштабе метр равен миллиону километров. Земля
будет расположена всего в 150 метрах от крепости, Юпитер — на площади
Бухгольца, а Нептун — практически напротив железнодорожного вокзала.
Цель проекта — показать людям правильное представление об
устройстве Солнечной системы, истинные масштабы космоса, соотношение размеров
планет и расстояний между ними. В цепь планет включен и Плутон (в пяти
километрах от крепости, у Речного порта).
Территорию вокруг «Солнца» планируется благоустроить с помощью
лавочек, парапетов, песочницы и стендов с тематической информацией.
В департаменте архитектуры и градостроительства администрации
города, автору предложили проработать вопрос локации: возможно стоит уменьшить
масштаб, чтобы объект не был таким вытянутым и не потерял своей целостности.
Проект отправлен на доработку с учётом рекомендаций экспертов для возможного
повторного рассмотрения.