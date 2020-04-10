Солнечную систему превратят в арт-объект в Омске

Арт-объект в виде Солнечной системы протяженностью в несколько километров планируют установить в Омске, сообщает пресс-служба администрации города.

Проект архитектора Владимира Романова предполагает установку на площадке перед крепостью шарообразной модели Солнца. От неё вдоль Иртыша протянется цепь планет, расположенных между собой на расстоянии, пропорциональном реальному, в масштабе метр равен миллиону километров. Земля будет расположена всего в 150 метрах от крепости, Юпитер — на площади Бухгольца, а Нептун — практически напротив железнодорожного вокзала.

Цель проекта — показать людям правильное представление об устройстве Солнечной системы, истинные масштабы космоса, соотношение размеров планет и расстояний между ними. В цепь планет включен и Плутон (в пяти километрах от крепости, у Речного порта).

Территорию вокруг «Солнца» планируется благоустроить с помощью лавочек, парапетов, песочницы и стендов с тематической информацией.

В департаменте архитектуры и градостроительства администрации города, автору предложили проработать вопрос локации: возможно стоит уменьшить масштаб, чтобы объект не был таким вытянутым и не потерял своей целостности. Проект отправлен на доработку с учётом рекомендаций экспертов для возможного повторного рассмотрения.