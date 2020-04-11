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Фильм дня: «Финансовый монстр»

Источник:
Sibnet.ru
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Триллер «Финансовый монстр» — хорошая голливудская лента, снятая звездой «Молчания ягнят», с осмысленной картинкой и отличным актерским составом.

США, 2018 год, режиссер Джоди Фостер, 18+

Сюжет фильма разворачивается вокруг Ли Гейтса, известного телеведущего, чьи финансовые советы сделали его настоящим гуру Уолл-Стрит. Один из зрителей шоу, воспользовавшись неудачным советом Ли, потерял все свое состояние и теперь хочет возмездия. Он берет знаменитость в заложники в прямом эфире, приковав к «Финансовому монстру» внимание миллионов зрителей.

Один из главных вопросов, на который пытаются ответить в фильме — сколько стоит жизнь человека. Несмотря на постоянно растущее напряжение, сюжет триллера разбавлен тонкими уместными шутками, что позволяет наблюдать за происходящим с удовольствием.

Отдельного внимания заслужила история создания фильма. Картину сняла актриса Джоди Фостер, сыгравшая агента ФБР Кларису Старлинг в «Молчании ягнят». Актерский состав еще больше усиливает впечатление от разыгравшейся на экране драмы. Джулия Робертс и Джордж Клуни вписались в свои образы идеально. Рейтинг фильма IMDb: 6.50. 

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