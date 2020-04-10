НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Иркутяне совершили вооруженный налет на офис микрозаймов. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
306 0

Жители Иркутска совершили налет на офис микрозаймов. Угрожая менеджеру пистолетом они забрали деньги и телефон, но их удалось найти с помощью видеокамер, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В четверг в Иркутске в отделение микрозайма по улице Сибирских Партизан ворвались двое молодых людей в балаклавах. Угрожая менеджеру предметом, похожим на пистолет, они потребовали наличные и телефон.

Получив имущество, злоумышленники скрылись с места преступления. Незадолго до этого, по версии оперативников, в помещение заходил их подельник, чтобы визуально осмотреть офис, в том числе и пути отхода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГИБДД Новосибирска ловит больше пьяных водителей, чем в Новый год

На автовокзале сотрудники патрульно-постовой службы задержали одного из предполагаемых преступников, а вскоре еще двух безработных местных жителей. Оба предполагаемых злоумышленника ранее судимы, один из них 13 раз. Во время обыска по месту жительства изъято орудие преступления – сигнальный пистолет.

На данный момент следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.

Еще по теме
«Новосибирский отравитель» вышел на свободу поваром
Аферисты в Иркутске продавали несуществующих щенков
Жителя Забайкалья задержали во время перевозки золота в Китай
ОМОН в Красноярске задержал банду подрывников банкоматов
смотреть все
ЧП #Криминал #Видеоновости
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ предсказал сильнейший за столетие экономический кризис
•
Страны ОПЕК+ договорились о стабилизации цен на нефть
•
Призывникам выдадут маски и антисептик
•
Правительство купило акции Сбербанка за 2,1 триллиона рублей
Подробности
•
Без прав и техосмотра: что в изоляции изменилось для автомобилистов
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Отработать карму, или Как готовят «заповедный спецназ»
Как это работает
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
•
Ядерная стерилизация, или Зачем медицине ускоритель электронов
•
Что надо знать при заказе остекления балкона
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Призывникам выдадут маски и антисептик
Сибирь 10.04.2020 12:20
Заповедник на Байкале продолжил работу в условиях самоизоляции
Сибирь 10.04.2020 12:16
Число зараженных коронавирусом возросло в Хакасии
Сибирь 10.04.2020 11:49
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Новосибирске
Сибирь 10.04.2020 11:40
Самое популярное
Россиянин вышел из квартиры в подъезд и застрелил пять человек
6411
Первая жертва коронавируса появилась в Сибири
5876
Бенедикт Камбербэтч покинет киновселенную Marvel
5820
Российские банки ухудшат условия кредитов
4942
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ предсказал сильнейший за столетие экономический кризис
•
Страны ОПЕК+ договорились о стабилизации цен на нефть
•
Призывникам выдадут маски и антисептик
•
Правительство купило акции Сбербанка за 2,1 триллиона рублей
Как это работает
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
•
Ядерная стерилизация, или Зачем медицине ускоритель электронов
•
Что надо знать при заказе остекления балкона
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США получили права на Луну
57
Кремль призвал мир подготовиться к экономическому кризису
46
Кремль обвинил США в приватизации космоса
45
Число жертв коронавируса в США установило рекорд
43
Кремль анонсировал важное заявление Путина
43