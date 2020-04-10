Иркутяне совершили вооруженный налет на офис микрозаймов. ВИДЕО

Жители Иркутска совершили налет на офис микрозаймов. Угрожая менеджеру пистолетом они забрали деньги и телефон, но их удалось найти с помощью видеокамер, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В четверг в Иркутске в отделение микрозайма по улице Сибирских Партизан ворвались двое молодых людей в балаклавах. Угрожая менеджеру предметом, похожим на пистолет, они потребовали наличные и телефон.



<br>

Получив имущество, злоумышленники скрылись с места преступления. Незадолго до этого, по версии оперативников, в помещение заходил их подельник, чтобы визуально осмотреть офис, в том числе и пути отхода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ГИБДД Новосибирска ловит больше пьяных водителей, чем в Новый год

На автовокзале сотрудники патрульно-постовой службы задержали одного из предполагаемых преступников, а вскоре еще двух безработных местных жителей. Оба предполагаемых злоумышленника ранее судимы, один из них 13 раз. Во время обыска по месту жительства изъято орудие преступления – сигнальный пистолет.

На данный момент следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.