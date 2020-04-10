Полицейские спасли щенка на железной дороге в Абакане

Щенок застрял во втулке от рулонного материала на железной
дороге в Абакане, его спасли полицейские, сообщает Управление на транспорте МВД
Р по СФО.
Транспортные полицейские и представители общественности
проводили ночной рейд по предупреждению правонарушений и преступлений на
железной дороге. В темноте внимание наряда патрульно-постовой службы привлекло
движение возле путей. Кто-то ползком пробирался к насыпи.
Сотрудники транспортной полиции увидели щенка, голова
которого застряла в полутораметровой картонной втулке из-под рулонного
материала. Вероятно, изделие чем-то привлекло пса, а попытки освободиться
только усугубили его положение. С риском травмироваться пленник метался по
местности и приближался к железнодорожному полотну, где опасность гибели была
еще выше.
Транспортные полицейские аккуратно освободили голову
любопытного щенка из ловушки. Он немного успокоился и отправился в сторону
промышленной площадки, где живет на территории одного из предприятий.