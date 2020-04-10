Полицейские спасли щенка на железной дороге в Абакане

Щенок застрял во втулке от рулонного материала на железной дороге в Абакане, его спасли полицейские, сообщает Управление на транспорте МВД Р по СФО.

Транспортные полицейские и представители общественности проводили ночной рейд по предупреждению правонарушений и преступлений на железной дороге. В темноте внимание наряда патрульно-постовой службы привлекло движение возле путей. Кто-то ползком пробирался к насыпи.

Сотрудники транспортной полиции увидели щенка, голова которого застряла в полутораметровой картонной втулке из-под рулонного материала. Вероятно, изделие чем-то привлекло пса, а попытки освободиться только усугубили его положение. С риском травмироваться пленник метался по местности и приближался к железнодорожному полотну, где опасность гибели была еще выше.

Транспортные полицейские аккуратно освободили голову любопытного щенка из ловушки. Он немного успокоился и отправился в сторону промышленной площадки, где живет на территории одного из предприятий.