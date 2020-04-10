Новосибирец попал в Книгу рекордов Гиннесса с маленькой копией монеты

Микроминиатюрист Владимир Анискин попал в Книгу рекордов Гиннеса с самой маленькой в мире копией монеты, сообщил сам Анискин в соцсетях.

Микроминиатюрист сделал самую маленькую золотую копию червонца «Сеятеля», отчеканенного в СССР в 1923 году. Диаметр копии монеты порядка трех миллиметров. Сделать копию монеты мастеру удалось не с первого раза, потому что монета круглая и заготовки для нее пришлось делать, отрезая от золотой пластинки кусочки и делая из них шарики, а затем расплющивая.

«Я получил положительное решение из Книги рекордов Гиннесса! Теперь моя монетка признана самой маленькой копией монет в мире», — написал Анискин.

По его словам, монеты будут закреплены в небольших прозрачных пластиковых контейнерах и снабжены небольшим сертификатом. После этого часть тиража будет выставлена на продажу.