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Глава «Вектора» назвал условия, чтобы COVID-19 стала сезонной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Эпидемия коронавирусной инфекции перейдет в сезонную, если более половины жителей Земли приобретут иммунитет к этой болезни, такое мнение высказал директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа», — сказал Максютов в эфире программы «Время» на Первом канале

Чтобы это произошло, коллективный популяционный иммунитет к новому коронавирусу должен составить от 50 до 60% от населения Земли. Это можно сделать как за счет переболевших, так и за счет вакцинации против нового коронавируса.

Он добавил, что пока нет данных, подтверждающих, что коронавирусом можно заразиться повторно.

По данным Worldometer на утро 10 апреля, в мире подтверждено более 1,6 миллиона случаев заражения новым коронавирусом. Более 95 тысяч человек умерли. В России, по данным на 9 апреля, выявлено более 10 тысяч заболевших COVID-19.

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