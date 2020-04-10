Три новосибирца с коронавирусом попали в реанимацию

Три новосибирца, зараженные коронавирусом, находятся в реанимации, сообщил депутатам министр здравоохранения Константин Хальзов.

На четверг в Новосибирске зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выписано с выздоровлением восемь человек.

«Хочу сказать, что принятые правительством решения по взятию на контроль тех, кто прилетает сегодня из Москвы, правильные: последние три случая — это жители нашего города, которые вернулись из Москвы — находились там либо в командировке, либо проездом. Плюс три случая есть — это те, которые находились в контакте с вернувшимися из-за границы либо опять же один из Москвы был. Остальные — это все случаи, завезенные из-за рубежа», — сообщил министр.

Взрослых с подтвержденной коронавирусной инфекцией 11 человек. У троих состояние тяжелое, они находятся в реанимации. У остальных состояние удовлетворительное.