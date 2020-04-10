Коронавирус заподозрили у четырехмесячного ребенка в Забайкалье

Шесть жителей Забайкальского края направили в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, в их числе мать с четырехмесячным ребенком, сообщил региональный оперативный штаб.

Мать с ребенком вернулись в Забайкалье из другого региона, пишет «Чита.ру» со ссылкой на на неназванные источники в Министерстве здравоохранения. Сейчас в медучреждениях края находятся три человека с подтвержденным диагнозом, десять с подозрением на наличие инфекции.



Два человека прибыли из Владивостока, три контактных также госпитализированы с подозрением на наличие инфекции. Еще один гражданин с похожими симптомами недавно вернулся из Москвы.

Самоизоляция на две недели станет обязательной для всех граждан, прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края.