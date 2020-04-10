Страны ОПЕК+ договорились о стабилизации цен на нефть

Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти в целом на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне. Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи.

План сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ предполагает, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти равными квотами - на 2,5 млн баррелей в сутки с уровня в 11 млн баррелей в сутки. Таким образом, в мае-июне их добыча должна составить по 8,5 млн баррелей в сутки, приводит ТАСС проект соглашения.

Согласно этому проекту, совокупно страны ОПЕК+ ограничат добычу на 10 млн баррелей в сутки — с 43,8 миллиона до 33,8 миллиона баррелей в сутки. Для каждой страны, участвующей в ограничениях, добыча должна снизиться на 23%. Такое предложение согласовали все страны, за исключением Мексики.

Страны ОПЕК+ договорись о проведении следующей министерской встречи 10 июня 2020 года, она пройдет в формате вебинара.