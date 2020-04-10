НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Страны ОПЕК+ договорились о стабилизации цен на нефть

Источник:
ТАСС
482 7
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти в целом на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне. Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕсть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?

План сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ предполагает, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти равными квотами - на 2,5 млн баррелей в сутки с уровня в 11 млн баррелей в сутки. Таким образом, в мае-июне их добыча должна составить по 8,5 млн баррелей в сутки, приводит ТАСС проект соглашения.

Согласно этому проекту, совокупно страны ОПЕК+ ограничат добычу на 10 млн баррелей в сутки — с 43,8 миллиона до 33,8 миллиона баррелей в сутки. Для каждой страны, участвующей в ограничениях, добыча должна снизиться на 23%. Такое предложение согласовали все страны, за исключением Мексики.

Страны ОПЕК+ договорись о проведении следующей министерской встречи 10 июня 2020 года, она пройдет в формате вебинара.

Еще по теме
Саудовская Аравия выдвинет России новый ультиматум
Россия согласилась снизить добычу нефти
ФАС предложила повысить цены на газ для населения
Правительство России запретит дешевый бензин
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ предсказал сильнейший за столетие экономический кризис
•
Страны ОПЕК+ договорились о стабилизации цен на нефть
•
Призывникам выдадут маски и антисептик
•
Правительство купило акции Сбербанка за 2,1 триллиона рублей
Подробности
•
Без прав и техосмотра: что в изоляции изменилось для автомобилистов
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Отработать карму, или Как готовят «заповедный спецназ»
Как это работает
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
•
Ядерная стерилизация, или Зачем медицине ускоритель электронов
•
Что надо знать при заказе остекления балкона
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Призывникам выдадут маски и антисептик
Сибирь 10.04.2020 12:20
Заповедник на Байкале продолжил работу в условиях самоизоляции
Сибирь 10.04.2020 12:16
Число зараженных коронавирусом возросло в Хакасии
Сибирь 10.04.2020 11:49
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Новосибирске
Сибирь 10.04.2020 11:40
Самое популярное
Россиянин вышел из квартиры в подъезд и застрелил пять человек
6411
Первая жертва коронавируса появилась в Сибири
5876
Бенедикт Камбербэтч покинет киновселенную Marvel
5820
Российские банки ухудшат условия кредитов
4942
Обсуждение (7)
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ предсказал сильнейший за столетие экономический кризис
•
Страны ОПЕК+ договорились о стабилизации цен на нефть
•
Призывникам выдадут маски и антисептик
•
Правительство купило акции Сбербанка за 2,1 триллиона рублей
Как это работает
•
Купоны на AliExpress: как получить скидки
•
Мойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя
•
Ядерная стерилизация, или Зачем медицине ускоритель электронов
•
Что надо знать при заказе остекления балкона
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США получили права на Луну
57
Кремль призвал мир подготовиться к экономическому кризису
46
Кремль обвинил США в приватизации космоса
45
Число жертв коронавируса в США установило рекорд
43
Кремль анонсировал важное заявление Путина
43