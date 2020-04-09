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США перехватили российские Ил-38 в районе Аляски

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 1055 / CC BY-SA 4.0

Американские истребители перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Аляски, сообщает командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Инцидент произошел 8 апреля.

«Российские самолеты были перехвачены над Беринговым морем к северу от Алеутских островов, они не вошли в суверенное воздушное пространство США или Канады», — говорится в сообщении NORAD в Twitter.

В перехвате участвовали два самолета F-22, их поддерживали KC-135 Stratotanker и E-3 AWACS. Согласно сообщению Минобороны РФ, Ил-38 Тихоокеанского флота выполнили учебный полет на максимальный радиус действия с перебазированием на оперативный аэродром.

«В ходе учения экипажами отрабатываются вопросы применения противолодочных самолетов Ил-38 и транспортных самолётов Ан-12 и Ан-26 для ведения воздушной разведки, поиска различных целей в море», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

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ager

дайте население дешевый бензин и все цены упадут

Lad1972

Цивилев качественно святой водой над городами Кузбасса побрызгал? Это теперь называется дезинфекцией...

fantomuus

Вот и оправдание на ближайшие пять - коронавирус.

mantihid

Ну а он чего хотел? Свинота одна живет

Saw77

Уже 20 лет обещает....когда пристувит к выполнению общаний...