США перехватили российские Ил-38 в районе Аляски

Американские истребители перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Аляски, сообщает командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Инцидент произошел 8 апреля.

«Российские самолеты были перехвачены над Беринговым морем к северу от Алеутских островов, они не вошли в суверенное воздушное пространство США или Канады», — говорится в сообщении NORAD в Twitter.

В перехвате участвовали два самолета F-22, их поддерживали KC-135 Stratotanker и E-3 AWACS. Согласно сообщению Минобороны РФ, Ил-38 Тихоокеанского флота выполнили учебный полет на максимальный радиус действия с перебазированием на оперативный аэродром.

«В ходе учения экипажами отрабатываются вопросы применения противолодочных самолетов Ил-38 и транспортных самолётов Ан-12 и Ан-26 для ведения воздушной разведки, поиска различных целей в море», — говорится в сообщении российского военного ведомства.