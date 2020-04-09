Отменены предметы по выбору для школьников на ОГЭ

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ) в 2020 году, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Чиновник пояснил, что ОГЭ сдают вдвое больше школьников, чем единый государственный экзамен (ЕГЭ). Отмена выборных предметов на ОГЭ существенно сократит потоки школьников и повысит безопасность.

«Уменьшив число выборных предметов до двух — русский язык и математика, мы, соответственно, уменьшим потоки: и количество пунктов проведения экзамена, и количество дней проведения экзамена», — пояснил Музаев.

Однако внесение изменений в содержание ЕГЭ и ОГЭ в этом году нецелесообразно, подчеркнул он. По словам Музаева, сама конструкция экзаменов останется неименной, их полная отмена также не рассматривается.

«Выпускники 9-х и 11-х классов уже подошли к финишной прямой, они с сентября месяца определись с теми предметами, которые они будут сдавать, четвертая четверть у них сводилась к закреплению того материала, который у них есть», — напомнил чиновник.

ОГЭ по русскому языку и математике будет проведен 9 июня. Кроме этого, специалисты выберут резервные даты для проведения экзамена.